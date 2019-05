Usa: “New York Times”, staff Deutsche Bank ha rilevato “attività sospette” su conti Trump (2)

- La natura delle transazioni “sospette”, ammette il quotidiano, “non è chiara”. Alcune avrebbero interessato “entità o soggetti stranieri che i dipendenti della banca ritenevano sospetti”. Lo stesso quotidiano Usa ammette che transazioni di tale genere sono comuni nel settore dello sviluppo immobiliare, e che “le bandiere rosse sollevate dai dipendenti (di Deutsche Bank) non significano che tali transazioni fossero effettivamente improprie”. Anche la presunta decisione degli executive di Deutsche Bank di non dar seguito alle segnalazioni non costituirebbe di per sé una circostanza inusuale. Tuttavia, “ex dipendenti di Deutsche Bank” anonimi, citati dal quotidiano Usa, sostengono che il caso rifletta “un approccio genericamente lassista della banca nei confronti delle norme sul riciclaggio di denaro”. (Was)