Usa-Cina: l’ambasciatore statunitense Branstad visiterà il Tibet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore degli Stati Uniti in Cina, Terry Branstad, visiterà il Tibet questa settimana, in un contesto segnato dalla progressiva intensificazione delle tensioni commerciali tra Washington e Pechino. Quella di Branstad sarà la prima visita di un diplomatico Usa nella regione autonoma cinese dal 2015. La visita segue l’approvazione di una legge da parte del Congresso federale Usa, lo scorso dicembre, che vincola gli Stati Uniti a negare visti d’ingresso a qualunque funzionario cinese legato alle politiche che restringono l’accesso dei cittadini stranieri al Tibet. “Questa visita è un’opportunità per l’ambasciatore di entrare in contatto con i leader locali e sollevare preoccupazioni di lunga data riguardo le restrizioni alla libertà religiosa e la preservazione della cultura e della lingua tibetane”, ha dichiarato un portavoce dell’ambasciata Usa a Pechino. (segue) (Cip)