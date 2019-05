Usa-Cina: l’ambasciatore statunitense Branstad visiterà il Tibet (7)

- Il consigliere di Stato cinese, Yang Jiechi, si è espresso in materia di diritto umani alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, a febbraio. "La Cina rispetta i diritti umani, i gruppi etnici collaborano, mentre altri paesi collassano per questioni etniche", ha detto Yang. Lo scorso anno le Nazioni Unite hanno preso posizione in modo inedito contro la detenzione di massa di musulmani uiguri in Cina con il "pretesto" della lotta al terrorismo. La denuncia è giunta lo scorso settembre, a seguito di rapporti consultati dall'Onu secondo cui le autorità cinesi avrebbero rinchiuso oltre un milione di appartenenti a quella minoranza in campi di detenzione nella regione autonoma di Xinjiang. Pechino ha smentito tali informazioni, pur ammettendo che sono stati rinchiusi in strutture per la rieducazione alcuni leader religiosi estremisti. (Cip)