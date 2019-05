Taiwan: governo approva legalizzazione matrimonio omosessuale

- I legislatori di Taiwan hanno approvato lo scorso 17 maggio una legge che consente alle coppie dello stesso sesso di formare "unioni permanenti esclusive" e di richiedere una "registrazione del matrimonio" con agenzie governative. Quello di Taiwan è divenuto così il primo governo asiatico a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il voto arriva dopo che la Corte suprema di Taiwan ha stabilito che non consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso violi la Costituzione. La corte ha dato una scadenza fino al 24 maggio ai legislatori per modificare la legislazione del paese e garantire l'uguaglianza dei matrimoni. "Oggi abbiamo la possibilità di fare la storia e mostrare al mondo che i valori progressisti possono radicarsi in una società dell'Asia orientale", ha affermato in un post su Twitter il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen. Il "Taiwan News" ha riferito che l'ex premier, William Lai, attraverso un post su Facebook prima delle votazioni ha chiesto un passaggio senza intoppi della proposta di legge per consentire "alle persone innamorate su questa terra di vivere insieme e ricevere le benedizioni". (Cip)