Rai: Pd, Vigilanza convochi Carboni su assunzioni Uno Mattina

- "Chiediamo l'immediata convocazione in commissione di Vigilanza Rai del direttore del Tg1 Giuseppe Carboni, in merito alle nuove assunzioni e la nuova linea editoriale che Rai1 intende dare a Uno Mattina. Non è accettabile che uno storico marchio dell'informazione Rai venga trasformato in un contenitore di propaganda per la Lega è Salvini. Carboni avrebbe paventato questo rischio addirittura in una lettera ufficiale". Lo hanno dichiarato9 il capogruppo del Pd in commissione di Vigilanza Rai, Davide Faraone, e il segretario della commissione di Vigilanza, Michele Anzaldi. "Secondo quanto riportato dalla Stampa e non smentito - hanno aggiunto Faraone e Anzaldi - il direttore Carboni avrebbe scritto una lettera all'Ad Salini preoccupato del rischio che Uno Mattina assuma una linea editoriale faziosa, visto il totale cambio di autori e conduttori che avrebbe deciso la direttrice di rete De Santis. Il Tg1 è corresponsabile della trasmissione, insieme a Rai1, quindi l'audizione del direttore è doverosa. La scelta di esterni, peraltro tra pubblici sostenitori di Salvini, è doppiamente inaccettabile, sia per l'evidente spreco di denaro pubblico dal momento che potrebbero essere usate risorse interne, sia per l'inaccettabile intento di creare una specie di 'Uno Salvini' al servizio del ministro dell'Interno invece che dei telespettatori". (Ren)