Libia: ministro Esteri Russia Lavrov incontra domani vicepremier Gna

- Il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, incontrerà domani il vicepremier e ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohammed Siyala. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sputnik" citando fonti del ministero degli Esteri di Mosca. Ieri, 18 maggio, il viceministro degli Esteri di Mosca, Mikhail Bogdanov, ha incontrato a Mosca l’inviato speciale della Francia in Libia, Frederic Dessano, al quale ha confermato che la Russia resta impegnata a favorire il processo politico in Libia con l’obiettivo di instaurare istituzioni forti e unificate, in grado di risolvere tutti i problemi e di prendere in carico la lotta al terrorismo. L’alto funzionario russo ha chiesto che le parti s’impegnino a cessare il fuoco a Tripoli e ad avviare un dialogo nazionale per porre fine alla crisi. Bogdanov ha anche ribadito il sostegno della Russia all’operato dell’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé. (Res)