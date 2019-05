India: exit polls elezioni, prevista maggioranza per Alleanza democratica nazionale

- L'Alleanza democratica nazionale, lo schieramento indiano di centro-destra guidato dal Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro Narendra Modi conquisterà probabilmente un totale di 242 seggi alla Camera del popolo (la camera bassa del parlamento federale). Lo riferisce l'emittente televisiva "News X" sulla base degli exit pool pubblicati dall'istituto di sondaggi Polstrat. Secondo queste stime, l'Alleanza progressista unita (Upa) guidata dal partito di opposizione All India Trinamool Congress (Tmc) otterrà 162 seggi, la grande coalizione Mahagathbandhan (che riunisce Sp-Bsp-Rld) otterrà 43 seggi, gli altri partiti di sinistra 5 seggi, mentre i partiti e candidati indipendenti dovrebbero ottenere 88 seggi. Quella conclusa oggi era la settima e ultima fase delle elezioni della Camera del popolo, un lungo processo iniziato l’11 aprile e per il quale lo scrutinio sarà effettuato il prossimo 23 maggio. Si è votato in 59 collegi di sette Stati e nel Territorio di Chandigarh. Gli Stati interessati sono l’Himachal Pradesh e il Punjab; il Jharkhand e il Madhya Pradesh (quarta fase); il Bihar, il Bengala Occidentale e l’Uttar Pradesh (settima fase). (Inn)