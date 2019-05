Autonomia: Marin (FI), basta teatrino. Con questo governo non arriverà mai

- "Anche oggi Salvini e Di Maio, M5S e Lega, continuano a darsele di santa ragione. Per esempio sull'autonomia. La stessa autonomia che milioni di Veneti e Lombardi hanno richiesto con una sola voce con il loro voto al referendum del 22 ottobre 2017. Quell'autonomia che ormai è chiaro a tutti con questo governo gialloverde non vedrà mai la luce. Come è evidente che i continui litigi, per usare un eufemismo, tra grillini e leghisti non sono altro che un teatrino a scopo elettorale. Dopo le elezioni M5S e Lega come d'incanto torneranno amici. E questo governo assistenzialista e statalista continuerà a vivere. Di conseguenza l'autonomia , che è l'esatto contrario dello statalismo e dell'assistenzialismo, non arriverà e il tradimento del Nord da parte del governo gialloverde sarà completo." Lo ha dichiarato in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia. (Ren)