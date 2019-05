Immigrazione: Di Maio, assurde critiche Onu a decreto sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scontro tra Viminale e Nazioni Unite? Penso sia assurdo che l'Onu commenti un decreto che ancora deve essere visionato dal Consiglio dei ministri. Ma penso anche che bisogna abbassare un po' i toni: non possiamo portare l'Italia a litigare sempre con tutti. Io non voglio un paese in rissa, voglio pensare alle imprese e al lavoro ed è quello che sto facendo in questi giorni". Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio in merito alla polemica scoppiata tra il Viminale e le Nazioni Unite sul decreto sicurezza bis a margine di un evento pubblico in provincia di Como. (Ren)