Bulgaria: premier Borisov, paese manterrò stabilità finanziaria e impegno protezione frontiere Ue

- La Bulgaria manterrà la propria stabilità finanziaria e il suo impegno per la protezione delle frontiere dell'Unione europea. Lo ha dichiarato il premier bulgaro Bojko Borisov, rivolto al candidato del Partito popolare europeo (Ppe) per la presidenza della Commissione Ue, Manfred Weber, nel corso di un evento a Sofia. Borisov ha ricordato come Weber sia ormai divenuto un forte sostenitore della Bulgaria, e gli ha chiesto di "non dimenticarsi" del paese quando sarà alla guida della Commissione europea. Borisov ha ospitato Weber in qualità di leader del partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), ricordando come in vista del voto del 26 maggio prossimo possano esserci possibili provocazioni da parte degli avversari politici. (Bus)