India: Ipsos, elettorato Alleanza democratica nazionale in aumento rispetto al 2014

- L'elettorato dell'Alleanza democratica nazionale (Nda), la coalizione indiana di centro-destra che secondo le proiezioni è in vantaggio alle elezioni tenute oggi in sette stati ed un territorio del paese per la Camera bassa del parlamento federale (Camera del popolo), è in aumento rispetto a cinque anni fa. Lo dice l'emittente televisiva "News 18" citando i dati dell'istituto di sondaggi "Ipsos", che prevede per Nda una maggioranza schiacciante. Secondo queste proiezioni, del totale dei votanti che hanno partecipato alle elezioni in sette fasi del paese, il 48,5 per cento delle preferenze sono andate all'Nda, il 25 per cento all'Alleanza progressista unita (Upa), il 26,5 per cento restante agli altri partiti regionali della coalizione Mahagathbandhan (che riunisce Sp-Bsp-Rld). Nel 2014 Nda aveva ottenuto il 38,5 per cento dei voti, l'Upa il 23 per cento. Quella conclusa oggi era la settima e ultima fase delle elezioni della Camera del popolo, un lungo processo iniziato l’11 aprile e per il quale lo scrutinio sarà effettuato il prossimo 23 maggio. Si è votato in 59 collegi di sette Stati e nel Territorio di Chandigarh. Gli Stati interessati sono l’Himachal Pradesh e il Punjab; il Jharkhand e il Madhya Pradesh (quarta fase); il Bihar, il Bengala Occidentale e l’Uttar Pradesh (settima fase). (Inn)