Difesa: Consiglio di cooperazione del Golfo rafforza pattugliamenti in acque internazionali

- I paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) hanno deciso di rafforzare i pattugliamenti di sicurezza in acque internazionali nel Golfo Persico a partire dalla giornata di ieri. Lo ha fatto sapere oggi in un comunicato la Quinta flotta della Marina statunitense, di base in Bahrein. I paesi del Ccg stanno in particolare “intensificando le comunicazioni e il coordinamento a sostegno delle operazioni di cooperazione e di sicurezza marittima nel Golfo”, si legge nel comunicato. Ieri diversi paesi del Golfo, fra cui l’Arabia Saudita, hanno approvato la richiesta degli Stati Uniti di rafforzare la propria presenza militare nella regione per prevenire possibili attacchi da parte dell’Iran. Lo hanno dichiarato fonti locali “ben informate” al quotidiano pan-arabo “Asharq al Awsat”, edito a Londra. Secondo tali fonti, il ridispiegamento delle forze Usa sarebbe funzionale a scongiurare un’escalation militare con l’Iran e a rafforzare la cooperazione tra gli Stati Uniti e i paesi della regione in materia di difesa. Inoltre, tale misura avrebbe l’obiettivo di rafforzare la sicurezza delle rotte commerciali petrolifere ed impedire alla Repubblica islamica di minacciare il traffico marittimo nel Golfo. (segue) (Res)