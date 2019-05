Difesa: Consiglio di cooperazione del Golfo rafforza pattugliamenti in acque internazionali (2)

- Il ridispiegamento delle forze Usa avverrebbe sulla base di accordi bilaterali. “L’Arabia Saudita e gli altri paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo non vogliono entrare in guerra con l’Iran, ma vogliono inviare un messaggio forte a Teheran, disegnare una linea rossa che non si può superare con le provocazioni nell’area”, scrive “Asharq al Awsat”. Questo mese gli Stati Uniti hanno già inviato nel Golfo la portaerei Abraham Lincoln. John Bolton, consigliere speciale del presidente Donald Trump, ha definito tale mossa una “risposta alle indicazioni e agli avvertimenti dall’Iran”. Le tensioni tra Washington e Teheran sono cresciute enormemente dopo la decisione dell’amministrazione Trump di ritirarsi unilateralmente dall’accordo sul nucleare iraniano e di imporre nuove sanzioni sulla Repubblica islamica. (Res)