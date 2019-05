Immigrazione: Salvini, mi hanno scritto Onu e cardinali ma col mio permesso non sbarca nessuno

- "Mi ha scritto l'Europa, mi ha scritto l'Onu, mi hanno scritto i cardinali, e a tutti ho dato la stessa educata risposta: col mio permesso non sbarca nessuno". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando della Sea Watch 3, nel corso di un comizio a Sassuolo. "Un conto è essere generosi e una cosa è suicidarsi", ha osservato. E alle accuse di fascismo e razzismo, il leader della Lega ha replicato: "Siamo in democrazia e resteremo in democrazia, l'unico vero sangue in Europa è stato sparso dai terroristi islamici". (Ren)