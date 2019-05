Roma: Raggi, oggi detenuti Rebibbia al lavoro a villa Borghese per progetto reinserimento

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook presenta il progetto "Mi riscatto per Roma", che in questi giorni sta coinvolgendo un gruppo di detenuti nell'area di Villa Borghese: "Prosegue l’impegno per la città dei detenuti della Casa circondariale di Rebibbia, che in questi giorni si sta occupando dell’attività di sfalcio e taglio dell’erba negli spazi del Galoppatoio e dell’area limitrofa all’ovale di Piazza di Siena, grazie al progetto 'MiRiscattoPerRoma'. L’occasione è l’87esima edizione del Concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, che ogni anno si svolge nella splendida cornice di Villa Borghese ospitando amazzoni e cavalieri del ranking mondiali - ha spiegato la prima cittadina di Roma -. Il gruppo di detenuti all’opera – incontrati da Daniele Frongia, assessore Sport, politiche giovanili, grandi eventi di Roma e alla presenza del presidente della Fise, Federazione italiana sport equestri Marco Di Paola, hanno manifestato un grande apprezzamento per l’iniziativa lanciata dal Campidoglio e dal ministero della Giustizia, che li vede impiegati in più settori per attività di manutenzione urbana. Lo scorso gennaio siamo andati a vederli al lavoro nel quartiere di Torre Spaccata, nella zona est della città, impegnati nella pulizia delle caditoie e nel rifacimento delle strisce pedonali e della segnaletica orizzontale. Si tratta quindi di un’iniziativa utile non solo alla rieducazione dei detenuti e al loro reinserimento sociale, ma anche all’Amministrazione stessa che può contare su un prezioso contributo a favore della città", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)