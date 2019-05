Europee: F. Boccia (Pd), voto per noi è voto contro governo Salvini-Di Maio

- "Non è solo un voto tra chi difende l'Europa da chi vuole amputarla e distruggerla, questa campagna elettorale per le europee si sta trasformando in un referendum sulla condizione generale del Paese. Chi vuole liberarsi di questo governo di avventurieri incapaci deve credere nel Partito Democratico e affidarsi alla nuova rotta indicata in queste settimane da Zingaretti. Durante il nostro congresso abbiamo fatto un patto solenne con i mondi nei quali la sinistra è nata e vivrà sempre: le periferie, la scuola, l'ambiente e il lavoro troveranno sempre il PD come riferimento assoluto. Lo stiamo ribadendo in ogni angolo del Paese e soprattutto al Sud. Di Maio e i 5stelle hanno tradito il Mezzogiorno. Con i loro voti, che sono i voti del Sud, hanno trasformato Salvini nel leader dell'ultradestra in Italia e in Europa. Covano e alimentano fuori e tra loro solo rabbia e conflitti. Chi vuole far tornare l'Italia riferimento principale della costruzione della nuova Europa deve aiutarci a mandare a casa questo governo votando Pd". Così Francesco Boccia, deputato e economista Pd, oggi all'Auditorium Santa Chiara di Foggia per "Dritto al cuore della gente", insieme al candidato sindaco, Pippo Cavaliere, la segretaria provinciale del Pd e candidata al consiglio comunale, Lia Azzarone, e ad Alfonso De Pellegrino, candidato al consiglio comunale. (Ren)