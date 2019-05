Cinema: delirio sul red carpet di Cannes per Alain Delon

- Fotografi in delirio, sul red carpet del Festival di Cannes, per Alain Delon. Il divo transalpino, 83 anni, accompagnato dalla figlia, è stato accolto dalle note della colonna sonora de "Il clan dei siciliani" e si è concesso ai flash, dopo aver firmato diversi autografi ai fan. Tra poco l'attore riceverà la Palma d'Oro alla carriera. Per il momento, nessuna contestazione verso Delon, criticato da alcune associazioni femministe per le sue posizioni ritenute misogine. (Rin)