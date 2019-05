India: Ipsos prevede maggioranza schiacciante per Alleanza nazionale democratica con oltre 330 seggi

- L'Alleanza nazionale democratica indiana (Nda), la coalizione di centro-destra guidata dal Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro Narendra Modi, otterrà una maggioranza schiacciante alla Camera bassa del parlamento con oltre 330 seggi. Lo dice un sondaggio di sondaggi realizzato dall'istituto Ipsos sul possibile esito del voto in sette fasi concluso oggi in India per il rinnovo dei deputati della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento. Secondo gli ultimi aggiornamenti Ipsos, l'Nda potrebbe vincere 336 seggi (per la maggioranza ne servono 272), mentre secondo "India Today-Axis My India" le preferenze accordate alla coalizione potrebbero permetterle di conquistare fino a 365 seggi. Più cauto il sondaggio di "News X-Polstrat", per il quale l'Nda ottiene solo una maggioranza semplice con 242 seggi. Tutte le fonti concordano in ogni caso sulla vittoria del premier Modi, "sugli scettici e gli oppositori" commenta il "First Post". Per quanto riguarda l'Alleanza progressista unita (Upa), principale avversaria della Nda guidata dal partito di opposizione All India Trinamool Congress (Tmc), questa dovrebbe ottenere secondo le proiezioni un numero di seggi superiore al centinaio, in una forchetta che va dai 77-108 stimati da "India Today", agli 82 di "Ipsos", ai 132 di "Times Now". (Inn)