Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, lunedì 20 maggio, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'area depressionaria, seppur in attenuazione, mantiene viva una spiccata variabilità sul Nord Ovest. Giornata caratterizzata da molta nuvolosità e qualche pioggia, più probabile e diffusa sui rilievi, ma possibile anche in pianura e sulla costa ligure centro-orientale. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli e mar ligure poco mosso. (Rpi)