Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEPresentazione della nuova sede del Casc, il centro aiuto della Stazione centrale per i fissa dimora, che si sposta da via Ferrante Aporti a via Sammartini 120. Partecipa l'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino.Via Sammartini 120 (ore 10.00)Inaugurazione del nuovo centro servizi per i minori stranieri non accompagnati. Partecipano l'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino, la presidente del Tribunale dei Minori, Maria Carla Gatto, il procuratore capo presso il Tribunale per i minorenni, Ciro Cascone e la garante per i diritti dell'infanzia, Annamaria Caruso.Via Zendrini 15 (ore 11.00)Conferenza stampa per la presentazione di JLB Tour 2019, terza edizione della manifestazione itinerante di pallacanestro 3 contro 3, organizzata dall'associazione Passione Basket Usa, che si svolgerà dal 26 maggio al 29 giugno nei playground di cinque grandi città italiane. Oltre a un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, interverranno: Fausto Maifredi, Massimo Achini, Franz Pinotti e Giulio Conforti.Palazzo Marino, Sala Stampa Franco Brigida, Piazza della Scala, 2 (ore 11.00)I rappresentanti dell'Amministrazione comunale presentano gli appuntamenti e le iniziative della terza edizione de "La Settimana del Lavoro Agile", cinque giorni dedicati alla promozione e alla scoperta dei vantaggi di poter conciliare impegno lavorativo e qualità della vita. Alla conferenza saranno presenti i rappresentanti di ANCI Lombardia, Città Metropolitana di Milano, APA Confartigianato Imprese, A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie, Camera di Commercio Milano Monza Brianza, CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Imprese, Confesercenti Milano, Unione Artigiani della Provincia di Milano, CGIL Milano, CISL Milano Metropoli, UIL Milano e Lombardia, AIDP Lombardia, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, SDA Bocconi School of Management e Valore D.Palazzo Marino - Sala Stampa, piazza della Scala 2 (ore 12.30)Nell'ambito del convegno "Il valore della Circular Economy a Milano", a cura di CESISP (Centro di Economia e Regolazione dei Servizi, dell'Industria e del Settore Pubblico), vengono presentati per la prima volta i risultati del Contatore Ambientale che Comune di Milano, Conai, A2A-Ambiente, Amsa-Gruppo A2A, Amat hanno messo a punto per misurare i vantaggi della raccolta differenziata. Al convegno, coordinato da Aurora Benedetti CESISP Università Milano-Bicocca, partecipano oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale: Massimo Beccarello, professore CESISP Università Milano-Bicocca, Giacomo Di Foggia, CESISP Università Milano-Bicocca, Luciano Gualzetti, direttore Caritas Ambrosiana, Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia, Giorgio Quagliuolo, presidente Conai, Gloria Zavatta, amministratore unico Amat.Università di Milano-Bicocca - Edificio U6-4 - Aula Martini, in piazza dell'Ateneo Nuovo 1 (dalle 14.30 alle 17)Si riunisce il Consiglio comunale. In apertura la commemorazione di Padre Maurizio Annoni. A seguire, la surrogazione del consigliere Pietro Tatarella, dimissionario e la convalida dell'elezione del signor Andrea Mascaretti.Palazzo Marino - Aula consigliare, piazza della Scala 2 (dalle 16.30) (segue) (Rem)