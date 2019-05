Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, sottoscrivono con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, un Accordo per la realizzazione di 'programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale'.Palazzo Lombardia - Sala stampa, 11° piano, ingresso N1, piazza Città di Lombardia 1 (ore 9.30)Evento 'La Lombardia è dei giovani', organizzato dall'assessorato a Sport e Giovani della Regione Lombardia in occasione della presentazione del Rapporto 2019, curato dall'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo. Partecipano gli assessori Martina Cambiaghi (Sport e Giovani) e Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione e Lavoro); Alessandro Rosina professore ordinario di Demografia e Statistica sociale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; Benedetta Angiari di Fondazione Cariplo, coordinatore scientifico dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo; Antonella Sciarrone professore ordinario di Diritto dell'economia e Prorettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; il presidente ANCI Lombardia.Palazzo Lombardia - Sala Marco Biagi, Ingresso N4, primo piano, piazza Città di Lombardia 1 - Milano (ore 9.30)L'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Melania Rizzoli, partecipa all'incontro di presentazione del 'Progetto Talmud: la tecnologia per una nuova idea di cittadinanza globale'. Intervengono, tra gli altri, il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Massimo Bussetti, e il direttore generale del Museo Nazionale Scienza Tecnologia, Fiorenzo Galli.Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo da Vinci' - Sala Conte Biancamano, via Olona 6 bis - Milano (ore 10.00)L'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa all'assemblea annuale di Ascom (Associazione del Commercio, dei Servizi, del Turismo e delle Pmi aderente a Confcommercio) sul tema: "Competenza per competere. I nuovi paradigmi del cambiamento".Ascom - Sala Conferenze, via Borgo Palazzo 137 - Bergamo (ore 15.00)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme agli assessori regionali al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini, agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori, e al sottosegretario alla Presidenza con delega ai Grandi Eventi Sportivi, Antonio Rossi, interviene al 'Tavolo territoriale' convocato a Sondrio.Ufficio Territoriale Regionale (U.T.R.) 'Montagna', via Gesù 17 - Sondrio (ore 15, punto stampa ore 16.45)L'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, partecipa al convegno sulla rigenerazione urbana nelle aree dismesse e sul progetto 'Porta Sud' di Bergamo. Intervengono, tra gli altri, il presidente Ance Bergamo Vanessa Pesenti, l'assessore alla Riqualificazione Urbana del Comune di Bergamo, il direttore di Lombardia Sistemi Urbani - Gruppo Ferrovie dello Stato Giovanni Visconti.Palazzo Podestà - Sala Giuristi, piazza Vecchia, Città Alta - Bergamo (ore 17.00) (segue) (Rem)