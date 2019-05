Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEPresentazione del 'Progetto Talmud: la tecnologia per una nuova idea di cittadinanza globale' con il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, a cui sono affidate le conclusione. Saluti introduttivi del Direttore Generale Museo Nazionale Scienza Tecnologia, Fiorenzo Galli. Intervengono Clelia Piperno, direttore del Progetto di Traduzione del Talmud Babilonese, Rita Cucchiara, professoressa dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Rav. Gadi Piperno, Quality Manager del Progetto di Traduzione del Talmud Babilonese e Maria Cristina Messa, Rettore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Saluti istituzionali di Massimo Inguscio, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di Giorgio Mortara, vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo da Vinci' - Sala Conte Biancamano, via Olona 6 bis - Milano (ore 10.00)Convegno annuale del Cesisp, il centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo e la sostenibilità dei prodotti. Saluti di Arturo Patarnello, direttore del dipartimento di Scienze economico-aziendali e diritto per l'economia, e di Livia Pomodoro, presidente del comitato scientifico BASE (Bicocca ambiente società economia). Alla mattina dibattito sulla regolazione della gestione dei rifiuti urbani. Al pomeriggio presentazione della mappatura delle politiche di economia circolare delle città.Università di Milano-Bicocca - Aula Martini, Edificio U6, piazza dell'Ateneo Nuovo 1 (dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17)Giuliano Pisapia incontra esponenti del terzo settore. Introduce Riccardo Bonacina, fondatore e coordinatore editoriale di Vita Non Profit. Intervengono il direttore generale della fondazione Casa della Carità, Maurizio Azzolini, il presidente di Passepartout, Silvia Bartellini, il presidente fondazione Arché, padre Giuseppe Bettoni, il presidente Spazio Aperto Servizi, Maria Grazia Campese, il direttore generale Cooperativa Sociale il Melograno Cmb, Dario Colombo, il presidente CNCA, Riccardo De Facci, il presidente di Confcooperative Federsolidarietà e CGM, Stefano Granata, il presidente di Confcooperative Habitat, Alessandro Maggiori, il presidente Crm, Antonio Musto.Casa della Cultura, via Borgogna 3 (ore 11.30)Il primo incontro della rassegna "Animalia", di MM Spa.Centrale dell'Acqua, piazza Diocleziano 5 - Milano (ore 17.00)Incontro pubblico con Matteo Renzi e Carlo Calenda. Saluto introduttivo della vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo. Partecipano le candidate alle elezioni europee nella circoscrizione di Nord Ovest della lista Pd - Siamo europei, Irene Tinagli e Caterina Avanza.Auditorium Fondazione Cariplo, Largo Gustav Mahler (ore 20.30)Terzo appuntamento del cartellone dedicato all'acqua "Liquida", organizzato da MM Spa in collaborazione con il teatro Out Off, con Umberto Fiori e Camillo Sbarbaro.Centrale dell'Acqua, piazza Diocleziano 5 - Milano (ore 21.00) (Rem)