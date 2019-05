Roma: Raggi, grazie a Polizia locale per controlli su movida che garantiscono sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi con un post su Facebook commenta gli interventi dell'ultimo finesettimana realizzati dalla Polizia locale nella movida cittadina: "Abusivismo e movida molesta: proseguono costanti i controlli della Polizia locale di Roma Capitale, che in questo fine settimana ha intensificato la sua presenza nei luoghi del divertimento serale. Sono stati più di 1.500 i controlli per verificare il rispetto delle ordinanze anti-alcol tra San Lorenzo, Trastevere, Rione Monti, Piazzale delle Province e Piazza Bologna. Ma non solo - ha continuato la prima cittadina -. Con un’attività di monitoraggio mirato di locali, negozi e minimarket, le forze dell’ordine hanno elevato circa 30.000 euro di sanzioni per occupazione di suolo pubblico, insegne non regolamentari, abusi edilizi e mancato rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare. In un ristorante di San Lorenzo sono stati sequestrati circa 10 chili di alimenti per irregolarità nello stato di conservazione. Le condizioni igieniche della cucina hanno fatto anche scattare la segnalazione alle autorità sanitarie. Controlli costanti anche su strada: 700 le violazioni del codice della strada contestate e 138 le automobili rimosse per sosta irregolare. Ringrazio tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che con la loro presenza garantiscono sicurezza e rispetto delle regole", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)