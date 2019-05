Business news: Messico, analisti bocciano stop ad offerte private per nuova raffineria

- La decisione del governo messicano di affidare la supervisione dei lavori della nuova raffineria di Dos Bocas ad enti pubblici nazionali potrebbe avere ripercussioni su alcune valutazioni del debito. Lo riferiscono analisti dell'agenzia di rating Moody's ampiamente citati dai quotidiani messicani. Giudicate inadeguate le proposte presentate dai privati, il presidente Andres Manuel Lopez Obrador aveva annunciato che i lavori - di una struttura di portata minore - sarebbero passati sotto il coordinamento dell'impresa petrolifera Pemex e del ministero dell'Energia. Scelta che "aggiunge un ulteriore compito per la dirigenza di Pemex, che si trova già a lottare per frenare la caduta della produzione di greggio e il miglioramento delle raffinerie esistenti", ha detto l'analista di PemeX presso l'agenzia, Peter Speer. Al tempo stesso, l'esperto evidenzia il rischio che la nuova modalità di acquisto possa portare a un aumento dei costi, aggiungendo ulteriori oneri alla stessa Pemex, così come al governo che in ultima analisi sostiene le finanze della compagnia. (Res)