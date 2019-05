Business news: Brasile, ad aprile inflazione al 4,94 per cento su anno, più 0,57 su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile l'inflazione in Brasile (Ipca) è cresciuta del 4,94 per cento su anno, oltre l'obiettivo di inflazione fissato del governo per il 2019, pari al 4,25 per cento. Lo riporta l'istituto statistico nazionale (Ibge) segnalando un aumento dello 0,57 per cento rispetto al mese precedente, una leggera decelerazione rispetto all'incremento dello 0,61 su mese, registrato a marzo. Su anno è l'aumento più significativo da gennaio 2017, quando l'inflazione raggiunse il 5,35 per cento. Con il dato di aprile, nel primo quadrimestre la corsa complessiva dei prezzi si è attestata a una crescita del 2,09 percento. La crescita dell'inflazione di aprile è stata principalmente influenzata dall'incremento dei prezzi di alimenti e bevande (0,63 per cento), trasporti (0,94 per cento) e salute e cura della persona (1,51 per cento). Insieme, questi tre gruppi hanno rappresentato l'89,5 per cento dell'indice del mese. (Res)