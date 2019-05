Business news: Brasile, presidente del Bndes ha incontrato imprenditori italiani in Brasile

- Il presidente della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), Joaquim Levy, ha incontrato presso il Consolato generale d'Italia a Rio de Janeiro le principali imprese italiane già operanti in Brasile o intenzionate ad investire nel mercato brasiliano. L'iniziativa è stata organizzata su iniziativa dell'Ambasciatore d'Italia Antonio Bernardini. Il presidente Levy ha illustrato le nuove linee direttrici della Banca dopo il suo insediamento lo scorso 7 gennaio, soffermandosi sulle opportunità per le imprese italiane. Successivamente, sono state approfondite le prospettive di investimento nelle infrastrutture, le sfide dell'industria e la transizione verso l'economia a basse emissioni di carbonio in Brasile. (Res)