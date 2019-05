Business news: Brasile, la compagnia aerea Azul registra calo utili del 20 per cento nel primo trimestre

- La compagnia aerea brasiliana Azul ha registrato un calo degli utili del 20 per cento nel primo trimestre dell'anno. In una nota inviata dalla stessa Azul, la società ha comunicato di aver registrato un utile netto di 137,7 milioni di real (31 milioni di euro) nei primi tre mesi del 2019, nonostante i ricavi siano stati il 16 per cento più alti, per un valore di 2,5 miliardi di real (565 milioni di euro). La causa dell'aumento del fatturato e della diminuzione degli utili è motivato dall'aumento dei costi operativi, stimati in crescita del 34 per cento, in virtù dell'effetto combinato dell'apprezzamento del dollaro sul real e dell'aumento del prezzo del carburante del 20,8 per cento. (Res)