Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alla conferenza stampa di presentazione del CineVillage Arena Parco Talenti.Sala cinema Anec nazionale, largo Italo Gemini 1 (ore 11:30)VARIE- In preparazione dello sciopero generale unitario dei metalmeccanici , esecutivi unitari Fim Fiom e Uilm di Roma e Provincia.Sede della Filt-Cgil, Sala Soldini, piazza Vittorio 113 (ore 9:30)- Cerimonia di intitolazione dell'Aula XIII a Massimo D'Antona alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Università La Sapienza (ore 10)- La sezione Metalmeccanica, metallurgica e costruzione macchinari di Unindustria partecipa per il settimo anno consecutivo ad “Eureka! Funziona!”,iniziativa promossa da Federmeccanica a livello nazionale, in collaborazione con l’Associazione per l’insegnamento della fisica (Aif) e l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), con l’obiettivo di stimolare nei ragazzi lo spirito imprenditoriale, capacità manuali, attitudine al lavoro di gruppo e alla creatività in ambito tecnico e scientifico.Explora, museo dei bambini, via Flaminia 80/86 (ore 10) (segue)(Rer)