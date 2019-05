Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Evento “Mobilità a impatto zero: il futuro è green”. Sicurezza, sostenibilità e innovazione in Italia e in Europa. Modera Bruno Vespa, conclude il ministro dell’Interno Matteo Salvini.Piazza di Siena, villa Borghese (ore 11)- Incontro “Bolletta elettrica nazionale e oneri generali di sistema: i consumatori sanno per cosa pagano?”, promosso dalla fondazione UniVerde e dal presidente Alfonso Pecoraro Scanio.Palazzo Madama (ore 11)- Inaugurazione di "4 zampe con te", lo spazio in cui i degenti dell'ospedale dei Castelli potranno incontrare i loro animali d'affezione (cani, gatti e conigli).Interverranno: Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e all’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Ugu Della Marta, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana, Narciso Mostarda, direttore generale della Asl Roma 6.Ariccia, Nuovo ospedale dei Castelli, via Nettunense, km 11,5 (ore 11)- Il segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti, inaugura il nuovo circolo del Pd di Casal Bruciato.Via Diego angeli 132/a (ore 17)(Rer)