Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 20 maggio:COMUNEOre 8.45 - Via Monterosa 165: l’assessora all’Istruzione visita la scuola Levi e i corsi del progetto Asso, Scuola di Soccorso.Ore 16 - Palazzo Madama, piazza Castello: l’assessore al Turismo porta un saluto istituzionale al "K-Forum"nell’ambito di Torino Korea Week.REGIONEOre 11, Torino, Environment Park, Sala Copenaghen, via Livorno 60, l'assessora al Lavoro partecipa alla tavola rotonda per l'inaugurazione del Polo Unitelma Sapienza del PiemonteOre 11.30, Novara, via Negroni 12, Palazzo Bellini, l’assessora alla Cultura e al Turismo interviene alla conferenza stampa della manifestazione Novara Jazz(Rpi)