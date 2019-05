Business news: Brasile, Banca centrale stima crescita all'1,45 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale (Bc) brasiliana ha ridotto per l'undicesima settimana consecutiva le stime di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) nel paese. Secondo l'istituto finanziario nel 2019 il Pil crescerà dell'1,45, rispetto alla precedente previsione dell'1,49 per cento. Il dato conferma ancora una volta la tendenza al ribasso delle stime di crescita. All'inizio dell'anno la stima era tra il 2,5 e il 2,2 per cento. Restano invece stabili le stime per il prossimo anno, pari al 2,5 per cento, e per il 2021 e il 2022, pari al 2,50 per cento. (Res)