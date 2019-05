Business news: Egitto, disoccupazione cala all’8,1 per cento nel primo trimestre dell’anno

- Il tasso di disoccupazione in Egitto è calato all’8,1 per cento nel primo trimestre del 2019. Lo si evince dai dati pubblicati dall’agenzia di statistica nazionale Capmas, che ricorda come nell'ultimo dello scorso anno il tasso fosse pari all'8,9 per cento, mentre nel primo trimestre del 2018 la disoccupazione era pari al 10,6 per cento. Su 27,97 milioni di componenti della forza lavoro, 2,27 sono disoccupati. Tra questi vi sono 1,31 uomini e 952 mila donne. (Cae)