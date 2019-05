Business news: Egitto, dollaro scende per la prima volta sotto la soglia delle 17 sterline

- Per la prima volta dalla liberalizzazione del tasso di cambio del 2016, il dollaro viene scambiato a meno di 17 sterline egiziane per un dollaro. Lo riferisce il quotidiano “Youm 7”. In alcune banche private che operano nel paese, come la Banca commerciale internazionale (Commercial International Bank - Cib) e la Banca nazionale del Qatar (Qatar National Bank - Qnb) un dollaro viene acquistato a 16,99 sterline e venduto a 17. Nell’ambito del programma di riforme economiche sostenute dal Fondo monetario internazionale (Fmi), l’Egitto nel novembre del 2016 ha reso il tasso di cambio flessibile. (Cae)