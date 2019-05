Business news: Tunisia, produzione industriale scesa anno su anno del 2,9 per cento nel primo trimestre

- L'indice della produzione industriale della Tunisia è diminuito del 2,9 per cento nel primo trimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Ins). Il risultato deriva dalla contrazione del settore dell’estrazione di prodotti energetici (-10,8 per cento) e dell’industria agroalimentare (-14,8 per cento), a causa di un calo della produzione di olio d'oliva. Bene, invece, il comparto minerario non-energetico, aumentato del 35,3 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo 2018 grazie all’incremento della produzione di fosfati (933.700 tonnellate nel primo trimestre rispetto alle 488 mila tonnellate dello stesso periodo dell’anno scorso). In aumento anche l’industria chimica (+23,8 per cento) e la produzione di oggetti non-metallici (+4,0 per cento). Per quanto riguarda il solo mese di marzo, la produzione industriale ha visto una diminuzione del 2,1 per cento principalmente per via del calo del 6,5 per cento nel settore dell’estrazione di prodotti energetici, del 7,3 per il settore minerario non energetico e dell’8 per cento del settore agroalimentare. (Tut)