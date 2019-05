Business news: Eni e algerina Sonatrach rinnovano contratto di fornitura gas fino al 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni e Sonatrach hanno firmato lo scorso 15 maggio gli attesi e importanti accordi per il rinnovo fino al 2027 (con due anni aggiuntivi opzionali) del contratto di fornitura per l'importazione del gas algerino in Italia, definendo anche l'intesa relativa al trasporto del gas tramite il gasdotto che attraversa il Mar Mediterraneo. Si tratta di un'intesa di importanza cruciale per l'Italia, dal momento che copre circa il 15 per cento delle importazioni di gas. "Sono molto soddisfatto degli accordi raggiunti e del livello di collaborazione strategica che abbiamo raggiunto con Sonatrach, che va dal settore dell'esplorazione e produzione, al trasporto e commercializzazione del gas, alle rinnovabili", ha dichiarato in una nota l'amministratore di Eni, Claudio Descalzi. Gli accordi si inseriscono nel solco di una partnership storica nella fornitura e trasporto del gas che risale a oltre 40 anni fa, e che include i grandi progetti legati ai gasdotti e decenni di forniture garantite all'Italia. (Com)