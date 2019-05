Business News: Eni annuncia nuova scoperta a olio leggero nell'offshore dell'Angola

- Eni ha effettuato un'altra importante scoperta a olio leggero nel Blocco 15/06 nel deep offshore angolano. Il pozzo, si legge in una nota della compagnia energetica italiana, è stato perforato sul prospetto esplorativo denominato Ndungu. La nuova scoperta è stimata contenere fino a 250 milioni di barili olio leggero in posto con ulteriore potenziale. Il pozzo esplorativo Ndungu 1 Nfw si trova a pochi chilometri dalle installazioni Eni offshore del West Hub ed è stato perforato dalla nave di perforazione Poseidon, in una profondità d'acqua di 1.076 metri, raggiungendo una profondità totale di 4.050 metri. Ndungu 1 Nfw ha incontrato una singola colonna mineralizzata a petrolio leggero (35 Api°) di 65 mriet di spessore e 45 metri di reservoir netto in arenarie di età Oligocenica con eccellenti proprietà petrofisiche. Nel pozzo è stata effettuata un'intensa campagna di acquisizione dati che ne ha indicato una capacità produttiva superiore ai 10 mila barili di olio al giorno. Ndungu è la prima scoperta significativa effettuata in Angola all'interno di un'Area di sviluppo già esistente e rappresenta il risultato tangibile della validità della recente legislazione promossa con il Decreto presidenziale 5/18 del 18 maggio 2018, che definisce un contesto legale favorevole per attività esplorative addizionali all'interno di Aree di sviluppo già esistenti. (Res)