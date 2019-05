Business News: Congo-Brazzaville, Afdb aumenta aiuto allo Sviluppo del paese a 1,7 miliardi di dollari

- La Banca africana di Sviluppo (Afdb) aumenterà il sostegno alla Repubblica del Congo da 290 milioni a 1,7 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni. Lo ha dichiarato il presidente di Afdb, Akinwumi Adesina, durante la visita che lo ha visto impegnato per due giorni a Brazzaville, nel quadro della volontà espressa dai vertici dell'istituto di credito a rafforzare il sostegno alle attività di crescita congolesi. Come parte dei fondi stanziati, 530 milioni di dollari saranno dedicati alla creazione di una scuola di formazione per imprenditori giovanili nell'agribusiness, e 83 milioni di dollari alla creazione di zone agro-industriali. Si concretizza così, riferisce l'agenzia di stampa "Adiac", l'impegno dei vertici Afdb a sostenere la diversificazione dell'economia congolese dalle entrate petrolifere, principale risorsa del paese, con l'obiettivo di fare del settore agricolo un pilastro portante della crescita nazionale, insieme a quelli del turismo, dell'energia e delle infrastrutture. Durante il suo viaggio, Adesina ha incontrato le autorità del paese e si è impegnato ad incoraggiare nuovi partner ad investire nello sviluppo di attività agricole sul territorio. Secondo i dati Afdb, entro il 2030 il settore attirerà oltre 1.000 miliardi di dollari di investimenti su tutto il continente. La Banca regionale ha aperto un anno fa il suo primo ufficio a Brazzaville, con lo scopo di sostenere il governo congolese nell'attuazione delle riforme strutturali in programma. (Res)