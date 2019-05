Business News: Zimbabwe, spesi 64 milioni di dollari per compensare espropri ad agricoltori bianchi

- Il governo dello Zimbabwe ha sborsato 64 milioni di dollari negli ultimi dieci anni come compensazione a 93 agricoltori bianchi espropriati dei loro terreni nell'ambito del controverso piano per aumentare le quote delle proprietà di agricoltori neri nei terreni agricoli. Lo ha reso noto il ministro delle Finanza e dello sviluppo economico Mthuli Ncube citato dal quotidiano “The Herald”, secondo cui solo nel 2018 sono stati pagati 12 milioni di dollari a 29 agricoltori. “Nel bilancio nazionale per il 2019 abbiamo stanziato 53 milioni di dollari per lo stesso scopo”, ha aggiunto il ministro, precisando che il governo ha già identificato tutti gli agricoltori che devono ancora essere pagati ed è impegnato in un esercizio di verifica per far scattare le nuove erogazioni. “Compensare gli agricoltori colpiti (dal provvedimento) è un'idea nobile ed è in linea con la nostra Costituzione”, ha aggiunto Ncube. Alla fine degli anni ‘90 l’ex presidente Robert Mugabe ha avviato una campagna di ridistribuzione “accelerata” dei terreni agli agricoltori neri, imponendo la confisca forzata senza compensazione dei terreni appartenenti ai bianchi, tuttavia la confisca è stata sospesa all'inizio del 2018. All’inizio di quest’anno il governo di Harare e l'Unione degli agricoltori commerciali dello Zimbabwe hanno concordato una compensazione provvisoria di 53 milioni di dollari come parte degli sforzi del governo per compensare gli agricoltori espropriati. (Res)