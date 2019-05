Business News: Repubblica Centrafricana, Afdb annuncia prestito di 300 milioni di dollari per finanziare piano di sviluppo

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) metterà a disposizione della Repubblica Centrafricana (Rca) un prestito di quasi 300 milioni di dollari come parte del programma di sviluppo nazionale voluto dal presidente Faustin Archange Touadera. Il finanziamento, come riferisce l’agenzia di stampa “Agence Afrique”, è stato annunciato dal presidente dell'Afdb, Akinwumi Adesina, nel corso di una breve visita a Bangui, dove ha incontrato il capo dello stato centrafricano alla presenza del primo ministro Firmin Ngrebada. La maggior parte di questi fondi, circa 135 milioni di dollari, sarà utilizzata per l'integrazione regionale attraverso la costruzione della strada Ouesso-Bangui-N'Djamena, che collegherà la Repubblica del Congo la Repubblica Centrafricana e il Ciad. Il resto dei fondi sarà invece destinato al settore privato (90 milioni di dollari), alla riabilitazione dell'aeroporto internazionale di Bangui (8,7 milioni), al sostegno al bilancio (20 milioni), all’energia (18,7 milioni) e all’agricoltura (10 milioni). L'Afdb ha già stanziato più di 630 miliardi di dollari in favore della Rca dall'inizio della loro cooperazione bilaterale, nel 1972. (Res)