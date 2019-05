Business News: governo Zimbabwe, economia cresciuta più del previsto nel 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dello Zimbabwe ha fatto registrare un “rimbalzo” significativo nell’ultimo anno, crescendo più del previsto. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze, Mthuli Ncube, che nel corso di un’audizione in parlamento ha fatto sapere che quest’anno l’economia sarà rallentata dalla siccità e dalle gravi alluvioni che causate dal ciclone Idai che ha colpito la parte orientale del paese. Nel 2018, ha detto il ministro citato dai media locali, l’economia è cresciuta del 6,2 per cento rispetto a una previsione iniziale del 3,1 per cento, ma ha conosciuto una crescita soffocata quest'anno a causa dei “gravi shock economici”. Ncube ha quindi fatto sapere che il paese dispone attualmente di 876 mila tonnellate di mais, sufficienti a sfamare il paese per sette mesi, aggiungendo che l'obiettivo di un disavanzo di bilancio del 5 per cento del prodotto interno lordo (Pil) sarà raggiunto quest'anno. Nel febbraio scorso la Banca centrale di Harare ha annunciato l’emissione di una nuova valuta nazionale tarata sul valore del dollaro negli ultimi dieci anni e chiamata Rgts (Real Time Gross Settlement). La nuova valuta è stata decisa per rimediare alla carenza di dollari statunitensi. (Res)