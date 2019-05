Business News: Angola, Banca mondiale stanzia prestito di 1 miliardo di dollari per progetti di sviluppo

- La Banca mondiale concederà un prestito di un miliardo di dollari all'Angola nei prossimi sei anni per la promozione di progetti di sviluppo, con particolare attenzione alla formazione professionale. Lo ha reso noto il rappresentante della Banca mondiale per l'Angola e Sao Tomé e Principe, Olivier Lambert, nel corso di una riunione con una delegazione parlamentare angolana. Lo riferisce l'agenzia di stampa “Angop”. I progetti, ha aggiunto Lambert, si focalizzeranno in particolare su tre pilastri principali: la macro-governance, la diversificazione economica e il capitale umano. “Pensiamo che l'Angola stia affrontando grandi sfide, la più grande delle quali è quella di addestrare il personale, poiché la ricchezza di un paese non è misurata dalle sue risorse minerarie, ma piuttosto dall'elevato livello di qualificazione dei suoi abitanti”, ha affermato. (Res)