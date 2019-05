Business News: Nigeria, azioni Mtn guadagnano 10 per cento dopo accordo con consorzio bancario

- Le azioni di Mtn Nigeria, la più importante filiale della compagnia di telecomunicazioni sudafricana, hanno guadagnato un ulteriore 10 per cento del loro valore in Borsa dopo l'accordo concluso giovedì con il consorzio di banche nigeriano coordinato da Citybank. Lo riferisce la stampa locale precisando che al momento dell'intesa, conclusa giovedì, le azioni di Mtn Nigeria sono state quotate a 6,5 miliardi di dollari: all'accordo di prestito, della durata di sette anni, partecipano Access Bank, Guaranty Trust Bank, Zenith Bank, Fidelity Bank, Fcmb, United Bank for Africa e First Bank. "Sono lieto che, subito dopo la nostra quotazione di successo alla Borsa nigeriana, siamo in grado di completare la prestazione con una aggiunta così importante al nostro portafoglio del debito", ha detto Fredi Moolman, amministratore delegato di Mtn Nigeria. L'operazione è stata infatti lanciata nel quadro delle operazioni di finanziamento del debito contratto dalla società, che con 52,3 milioni di utenti (dati 2017) rappresenta un terzo del profitto annuale del gruppo sudafricano. (Res)