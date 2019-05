Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 19 maggio, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: insiste una vasta area di bassa pressione sull'Europa occidentale. Prosegue la fase di tempo instabile anche al Nord Ovest con molte nubi e piogge diffuse, specie al mattino. Nel corso pomeriggio-sera possibilità di qualche schiarita sulle aree pianeggianti del basso Piemonte e in Liguria. Clima fresco con valori massimi tra 16 e 20°C in pianura. Venti moderati da SO in Liguria, mare mosso. (Rpi)