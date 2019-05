India: in corso la settima e ultima fase delle elezioni della Camera del popolo

- È in corso in India la settima e ultima fase delle elezioni della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale. Il lungo processo elettorale è iniziato l’11 aprile e lo scrutinio sarà effettuato il 23 maggio. Oggi si vota in 59 collegi di sette Stati e nel Territorio di Chandigarh. Gli Stati interessati sono l’Himachal Pradesh e il Punjab; il Jharkhand e il Madhya Pradesh (quarta fase); il Bihar, il Bengala Occidentale e l’Uttar Pradesh (settima fase). In giornata sono in programma interventi del primo ministro, Narendra Modi, del Partito del popolo indiano (Bjp), in Bihar, Jharkhand e Bengala Occidentale, e di Rahul Gandhi, presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), in Punjab. (segue) (Inn)