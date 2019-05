India: in corso la settima e ultima fase delle elezioni della Camera del popolo (2)

- Nei 91 collegi dei venti Stati coinvolti nella prima fase, l’11 aprile, si è registrato, secondo i dati della Commissione elettorale, un lieve calo dell’affluenza rispetto al 2014: 69,4 per cento, contro 70,6 per cento. Anche nella seconda fase, il 18 aprile, che ha interessato 95 collegi di undici Stati e di un Territorio dell’Unione, l’affluenza, del 67,7 per cento, è stata inferiore rispetto al 69,5 per cento rilevato negli stessi collegi nelle elezioni del 2014. La terza fase, che ha riguardato 117 collegi di vari Stati e Territori, ha registrato un’affluenza del 66,8 per cento, anche in questo caso con una flessione rispetto al 67,3 per cento di cinque anni fa. La quarta, che si è svolta il 29 aprile in 72 collegi di nove Stati, ha visto la partecipazione più grande: 65,51 per cento, superiore al 63,05 per cento di cinque anni fa. Nella quinta fase, il 6 maggio, l’affluenza è stata del 63,5 per cento e nella sesta, il 12 maggio, del 63,48 per cento, in linea col 63,37 del 2014. (segue) (Inn)