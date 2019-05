India: in corso la settima e ultima fase delle elezioni della Camera del popolo (4)

- I membri della Camera del popolo sono eletti direttamente dai cittadini con suffragio universale. Ogni Stato ha un numero di rappresentanti in proporzione alla sua popolazione (proporzione che non si applica per quelli con una popolazione inferiore a sei milioni). Il sistema elettorale è l’uninominale secco ovvero i seggi vanno a chi ottiene la maggioranza relativa in collegi uninominali a turno unico. L’Uttar Pradesh, lo Stato più popoloso, ha attualmente 80 deputati, contro i 48 del secondo Stato più rappresentato, il Maharashtra, ed è pertanto fondamentale per la formazione della maggioranza. L’India ha 2.293 partiti politici, di cui sette riconosciuti come nazionali e 59 come statali. Più di ottomila candidati sono in gara per 543 seggi. L’attenzione è puntata sui due partiti principali e sui loro leader: il Partito del popolo indiano (Bjp) di Narendra Modi e il Congresso nazionale indiano (Inc) di Rahul Gandhi. Nel 2014 il Bjp, alla guida dell’Alleanza nazionale democratica (Nda), ha conquistato per la prima volta da trent’anni la maggioranza assoluta, mentre il Congresso, alla guida dell’Unione progressista unita (Upa), ha registrato il peggior risultato della sua lunga storia. (segue) (Inn)