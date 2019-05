India: in corso la settima e ultima fase delle elezioni della Camera del popolo (5)

- In base agli ultimi sondaggi, il partito dello zafferano è favorito anche questa volta, dopo cinque anni di governo. Tuttavia, la competizione è più accesa di quanto i rilevamenti delle intenzioni di voto potrebbero far pensare. Gli ultimi sviluppi nel Kashmir hanno inasprito ulteriormente i toni. Nell’ultima settimana della campagna elettorale, prima il Congresso e poi il Partito del popolo hanno presentato i loro programmi, che mostrano una netta distanza ideologica sul fronte della sicurezza nazionale. Per il Bjp è la priorità: il partito ha promesso continuità nella “tolleranza zero” contro il terrorismo, citando come esempio il recente raid aereo in Pakistan. Per rafforzare le forze armate ha proposto un’accelerazione della conclusione delle transazioni pendenti e la prosecuzione del programma “Make in India in defence”, il cui obiettivo è ridurre la dipendenza dalle forniture estere. (segue) (Inn)