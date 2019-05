India: in corso la settima e ultima fase delle elezioni della Camera del popolo (6)

- Tra le altre promesse, una maggiore efficienza nelle prestazioni sociali per i militari e assistenza agli Stati per l’attuazione del programma di modernizzazione delle forze di polizia. Nel contesto della lotta alle infiltrazioni, vengono assicurati il completamento del Registro nazionale dei cittadini e il potenziamento delle forze di frontiera nel Nord-est per contrastare l’immigrazione illegale. Sempre riguardo ai confini, entro il 2024 verrebbero installati altri 14 posti di controllo integrati, in aggiunta ai sette costruiti o in costruzione. Verrebbe, inoltre, istituita una commissione nazionale per rafforzare la sicurezza costiera. Molto rilevante è l’impegno ad abrogare l’articolo 35A della Costituzione, che attribuisce allo Stato di Jammu e Kashmir il potere di definire i “residenti permanenti” e garantire loro diritti speciali e privilegi: “Noi crediamo che l’articolo 35A sia un ostacolo allo sviluppo dello Stato”, spiega il programma. (segue) (Inn)