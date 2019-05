India: in corso la settima e ultima fase delle elezioni della Camera del popolo (8)

- Anche il Congresso ha promesso di incrementare il bilancio della difesa “per soddisfare le esigenze delle forze armate” e accelerare i programmi di modernizzazione. Nel suo programma è previsto anche il potenziamento delle forze di frontiera e di polizia. Tra le proposte per la sicurezza nazionale e interna ci sono l’istituzione di un ufficio del Capo di Stato maggiore della Difesa, la dotazione di statuti per il Consiglio per la sicurezza nazionale e l’ufficio del Consigliere per la sicurezza nazionale, l’istituzione di un Centro nazionale anti-terrorismo e di intelligence integrata. Il documento programmatico, tuttavia, promette anche di riformare l’Armed Forces Special Powers Act (Afspa), la legge del 1958 sui poteri speciali delle forze armate, per riequilibrarli rispetto ai diritti umani, e di abolire l’immunità per le sparizioni forzate, la violenza sessuale e la tortura. Inoltre, viene proposta l’abrogazione della Sezione 124A del Codice penale sulla sedizione, perché “abusata” e superata da norme più recenti. Il Bjp ha liquidato le due idee come “pericolose”. (segue) (Inn)