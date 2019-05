India: in corso la settima e ultima fase delle elezioni della Camera del popolo (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due partiti si contendono il voto degli agricoltori, delle donne e delle classi svantaggiate a colpi di welfare. Per quanto riguarda il settore agricolo, il Bjp ha confermato l’obiettivo di raddoppiare i redditi entro il 2022, promettendo, tra l’altro, un programma previdenziale per i piccoli e medi agricoltori, la novità principale in materia. Il partito punta poi sull’attuazione della legge – recentemente approvata ma contro la quale sono state presentate petizioni che la Corte suprema ha ammesso – con la quale è stata introdotta una quota del dieci per cento nei posti di lavoro e nelle istituzioni educative statali a favore delle categorie economicamente svantaggiate: la riserva riguarda la categoria generale delle persone economicamente deboli e si aggiunge a quella già prevista dall’ordinamento del 50 per cento a beneficio dei membri delle caste, delle tribù e delle classi arretrate riconosciute; di fatto, riguarda i più poveri delle caste superiori (che nel 2014 hanno votato per il 47 per cento per il Bjp). Le promesse per le donne comprendono agevolazioni al credito e incentivi alle imprese. Infine, verrebbero riviste le aliquote sul reddito delle persone fisiche, a favore del ceto medio. (segue) (Inn)